مركز روسي ثان يبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضد كورونا

موسكو ـ د ب أ: باشر مركز «فيكتور» العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بتنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين «روس بوتريبنادزور»، القول للصحفيين في نوفوسيبيرسك، إن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة. وأضافت بوبوفا: «أجل، بالطبع بدأت المرحلة الثانية. اليوم، تجري الاختبارات السريرية، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة، في حالة صحية جيدة. كل الذين تلقوا اللقاح لم يظهر لديهم أي ردود فعل، ولا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن». في وقت سابق، ذكرت «روس بوتريبنادزور»، المشرفة على عمل مركز «فيكتور»، أن 86 متطوعا سيتلقون اللقاح في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية.

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