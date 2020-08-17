بريطانيا تشجع الفئات المعرضة للخطر للتطوع لتجارب اللقاح

لندن ـ رويترز: حثت بريطانيا المسنين والمتطوعين من جماعات الأقلية السوداء والآسيوية للانضمام للمشاركة في تجارب لقاح كوفيد19 لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل للقاح ناجح ضد هذا المرض يوفر الحماية من هذا المرض للفئات الأكثر عرضة للخطر. ولم يثبت بعد فعالية أي لقاح لكوفيد 19 ولكن هناك نحو 20 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية. وقالت وزارة الأعمال البريطانية إن أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للمشاركة في تجارب اللقاح ولكن هناك حاجة لعدد أكبر من المتطوعين للتأكد من أن اللقاحات المرشحة صالحة للجميع.وقالت كيت بينجهام رئيسة قوة العمل الخاصة باللقاحات في بريطانيا «حماية المعرضين للخطر هي الوسيلة الوحيدة التي سننهي بها هذه الجائحة.وقالت الحكومة إنها حريصة بشكل خاص على تطوع من تتجاوز أعمارهم 65 عاما والعاملين في المجال الصحي والرعاية والأشخاص المنتمين للأقليات العرقية من السود والآسيويين.

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