براءة اختراع لأول لقاح صيني ضد كورونا

■ الصحة اللبنانية تعلن النفير العام

■ أكثرمن 34ر3 مليون إصابة فـي البرازيل

■ إيران تعلن تجاوزها 345 ألف إصابة

■ 12 ألفا و366 مصابا نشطا فـي تركيا ■مدارس اليابان تستأنف العمل

■ هونج كونج تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي

■ الهند تتجاوز 50 ألف وفاة

■ ماليزيا وسنغافورة تعيدان فتح المعبر البري بينهما

■ بنجلاديش تعيد فتح مواقع سياحية رئيسية

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5 إن سي أو في) ضد كوفيد19 . وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد19. ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس. وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو. وقالت كانسينو إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

ياتي ذلك فيما، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن النفير العام بسبب كورونا المستجد، مشددا على «الحاجة إلى قرار شجاع بالاقفال مدة أسبوعين», وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 139 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 19 حالة جديدة.

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما لم تسجل أي وفاة . دوليا،

دوليا، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 34ر3 مليون حالة . وفي إيران أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا تجاوز 345 ألف حالة، بعد تسجيل 2247 حالة إصابة جديدة. وفي تركيا، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنّ عدد المصابين النشطين حاليا في تركيا يبلغ 12 ألفا و366، من أصل 249 ألفا و309 إصابات سجلت حتى امس.

وفي الصين، أفادت لجنة الصحة الوطنية بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس. في السياق، استأنفت الكثير من المدارس في أنحاء اليابان العمل أمس بعد عطلة صيفية تم تقليصها للسماح للطلاب بتعويض ما فاتهم من الدراسة بسبب الإغلاق المبكر الناجم عن وباء كورونا. من جانبها، أعلنت حكومة هونج كونج أنه سوف يستمر حظر تناول الطعام في المطاعم خلال الليل لمدة أسبوع أخر، وذلك بعدما سجلت المدينة 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست أنه سوف يتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تشمل حظر تجمع أكثر من شخصين وارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن العامة حتى 25 أغسطس الجاري. الى ذلك، تجاوزت الهند 50 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 941 حالة وفاة جديدة. يأتي ذلك فيما جرى امس إعادة فتح المعبر البري بين ماليزيا وسنغافورة، حيث خففت الجارتان القيود التي كان قد تم فرضها لأول مرة في مارس الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي بنجلاديش، قال مسؤولون إنه تم إعادة فتح المقاصد السياحية الكبرى في بنجلاديش بعد خمسة أشهر من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.