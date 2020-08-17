الرئيس الفلبيني يخضع لعزل دائم

مانيلا ـ د ب ا: قال هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن الرئيس يخضع لعزل دائم لحمايته من فيروس كورونا، وذلك عقب ثبوت إصابة عضو بمجلس الوزراء بالفيروس. وأضاف أن دوتيرتي يخضع لاختبارات دورية.وأوضح في مؤتمر صحفي” الرئيس في عزل دائم، حيث أن فريق الأمن الرئاسي قام بعمل رائع لضمان عدم اقتراب أي شخص من الرئيس”.وأضاف” هو يشتكي من المسحات المتكررة من أنفه”.وكان وزير الداخلية الفلبيني إدواردو انو قد أعلن أمس الاول ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه يعاني من أعراض” تشابه الأنفلونزا وألم في الحلق والجسم” وقد خضع انو لعزل ذاتي، كما عزل بقية أفراد مجلس الوزراء الذين خالطوه أنفسهم.ويشار إلى أن دوتيرتي لم يخالط انو .

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