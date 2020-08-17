المكسيك تتوقع أن يكون لقاح كورونا جاهزا أوائل 2021

مكسيكو سيتي ـ رويترز: قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أبرادور في تسجيل فيديو بثه على تويتر أمس إنه يتوقع أن يكون لقاح كوفيد19 جاهزا للاستخدام في المكسيك خلال الربع الأول من العام المقبل. وعقدت حكومته شراكة مع الأرجنتين وشركة أسترا زينيكا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لطرحه في أنحاء أميركا اللاتينية.

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