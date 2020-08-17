حزب العمال يعلن إسقاط مروحية تركية في الشريط الحدودي العراقي التركي

اعلن حزب العمال الكردستاني، الاثنين، عن إسقاط مروحية تركية في الشريط الحدودي العراقي التركي.
وأفاد بأن "قوات الدفاع الشعبي الكردستاني" نفذت بتاريخ السادس عشر من أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحا عملية عسكرية استهدفوا من خلالها طائرة مروحية من نوع "سكورسكي" في ساحة جارجلا بمنطقة زاغروس، وتمكنت من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية.
وأضاف "بعد 10 دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت القوات من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع "سكورسكي" وأجبرتها على الفرار باتجاه منطقة كفر بولاية غولمرك الكردستانية"، وكشف البيان عن مقتل عنصر من قوات الكريلا، وتدعى روجبين فارلي.
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