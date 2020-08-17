الزراعة تعلن صرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن صرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الزراعة تعلن من خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور عن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللدفعة الرابعة وبنسبة ١٥٪ حيث سبق وتم صرف نسبة ٥٠٪ من هذه المستحقات للمسوقين ومن سيولة المتوفرة لدى الشركة".

وأضاف البيان أنه "نسبة الصرف بلغت ٦٠٪ وحسب اسبقية التسويق وتاريخ المعاملات الموجودة في المعامل"، مؤكداً "مضي الوزارة بدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية والعمل الدائم لتوفير المبالغ اللازمة والمستحقات المالية بغية تحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم وديمومة العمل الزراعي".