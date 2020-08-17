طالب وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين بالتنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة.

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع أنهم وافقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021. وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بأن وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للشعب اللبناني، مضيفة أنهم ناقشوا دعما لشعب لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء المالية بمجموعة الدول السبع الكبرى يطالبون بتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.