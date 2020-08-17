مجلس الوزراء يقرر منح الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر

قرر مجلس الوزراء، الاثنين، منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر. كما قرر المجلس بحسب وكالة الانباء العراقية، توحيد ساحتي التعرفة الكمركية بميناء أم قصر وتسميتها بساحة الترحيب الكبرى. وقرر المجلس كذلك في جلسة مجلس الوزراء اليوم، تشكيل لجنة لإيجاد حلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا، وإطلاق الوثائق لخريجي الكليات الطبية.

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