دولة خليجية تسجل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و1432 حالة تعاف إضافية. ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 299914 حالة. وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3436 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28089 حالة ما تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1758 حالة حرجة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28089 حالة ما تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1758 حالة حرجة.

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