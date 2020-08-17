عضو بالصحة النيابية يرد على قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي المهن الطبية

رد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، الاثنين، على قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي المهن الطبية.
وقال العميري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،انه " في الوقت الذي اكدنا وعملنا بجد طيلة الاشهر الماضية من اجل تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية دون قيد او شرط وهو ابسط حقوق هذه الشريحة المهمة دون الحاجة الى المزايدات والمكارم والقرارات التي لاحاجة لها في ضوء وجود قانون واضح وصريح بهذا الشأن، استغربنا اليوم صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والذي جاء مشروطا باقرار الموازنة".
واضاف انه " لو كانت هناك رغبة حقيقية بتطبيق القانون لتم العمل كما في بعض السنوات السابقة حيث تم تعيين المشمولين بالقانون وتأجيل رواتبهم وصرفها بأثر رجعي حين اقرار الموازنة".
واضاف انه " لو كانت هناك رغبة حقيقية بتطبيق القانون لتم العمل كما في بعض السنوات السابقة حيث تم تعيين المشمولين بالقانون وتأجيل رواتبهم وصرفها بأثر رجعي حين اقرار الموازنة".
واكد العميري، :"نعاهد كل اخواتنا واخوتنا الخريجين بأننا سنكمل عملنا الجاد لرفع هذا الحيف عنهم والعمل على تطبيق القانون تحت اي ظرف ودون اي مماطلة او تسويف".
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