اليونسيف: قلقون لما يتعرض له اطفال العراق منذ بداية كورونا

اعربت منظمة اليونسيف، الاثنين، عن قلقها لما يتعرض له اطفال العراق منذ بداية كورونا، فيما طالبت الجهات المختصة بالتدخل.
وقالت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعرب عن حزننا البالغ وقلقنا الشديد، بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق، في حين يفترض أن يكون المنزل هو المكان الذي يشعر الأطفال فيه بالأمن، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى أطفال العراق".
واضافت "منذ بداية جائحة كورونا (19-COVID)، لاحظت اليونيسف وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والاساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم"، مشيرة الى ان "هذا أمر غير مقبول".
ودعت المنظمة "السلطات الى اتخاذ اجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الاساءات لأجل ضمان حماية الأطفال، وتعزيز شعورهم بالأمان في كافة المواقف والسياقات، يتمتع الأطفال جميعا بحق العيش حياة خالية من العنف والترهيب"، لافتة الى انها "ستواصل دعمها لحكومة العراق، بما في ذلك ضمان وجود خطوات واضحة يتم اتخاذها من أجل منع الاساءة بكل انواعها".
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