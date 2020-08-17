العمليات المشتركة تناقش عمل المنافذ الحدودية وتوفير البيئة الامنة لها

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "عقدت مع هيئة المنافذ الحدودية اجتماعاً مشتركا اليوم الإثنين، لتقييم الاجراءات الامنية وانفاذ القانون في جميع المنافذ الحدودية التي اصبحت بمسؤولية قطعات الجيش العراقي وتراس الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، بحضور قائد القوة البحرية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وعدد من قادة القطعات المشاركة في حماية المنافذ".واضافت انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عمل المنافذ وماتحقق مِن تغيير فيها فضلا عن توفير الظروف الملائمة بما يضمن انسيابية العمل الأمر الذي سيكون له أثر إيجابية على مختلف الصعد التي تخص عمل هذه المنافذ".

من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ان تواجد القوات الامنية مِن الجيش قد ساهم بشكل كبير في تامين البيئة الامنية داخل المنافذ الذي انعكس على توفير أرباح الى الدخل الوطني بنحو خمسمائة مليار دينار عراقي خلال شهر واحد وإيقاف اكثر من ١٠٧٣ مخالفة، مشيرا الى الاجراءات الامنية الجديدة أسهمت بشكل واضح في إيقاف هدر المال العام.



وبينت القيادة، ان "المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات والقرارات التي تهدف الى تعزيز الامن في المنافذ الحدوديه، فضلا عن التهيؤ لافتتاح منافذ اخرى كانت مغلقه بسبب الوضع الأمني".