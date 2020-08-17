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العراق يعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم الاثنين

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق لليوم الأثنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 21403) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1304331)".

 

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 291
بغداد / الكرخ 453
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 233
السليمانية 912
أربيل 116
كربلاء 241
كركوك 155
ديالى 54
واسط 31
البصرة 302
ميسان 87
بابل 182
الديوانية 96
ذي قار 95
الأنبار 48
نينوى 174
صلاح الدين 20

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3202 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 383
بغداد الكرخ 130
مدينة الطب 71
النجف 174
السليمانية 134
أربيل 213
دهوك 116
كربلاء 243
كركوك 106
ديالى 137
واسط 207
البصرة 228
ميسان 142
بابل 319
الديوانية 56
ذي قار 133
الأنبار 136
المثنى 127
نينوى 74
صلاح الدين 73

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الوفيات 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 2
السليمانية 9
أربيل 10
دهوك 5
كربلاء 9
كركوك 11
ديالى 1
واسط 3
البصرة 9
ميسان 2
بابل 11
الديوانية 2
ذي قار 2
المثنى 2
نينوى 6
صلاح الدين 3

مجموع الشفاء: 128945 ( نسبة الشفاء 71.6%)
مجموع الأصابات : 180133
الراقدين الكلي: 45234

الراقدين في العناية المركزة: 605

مجموع الوفيات: 5954

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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