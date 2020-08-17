العراق يعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم الاثنين

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق لليوم الأثنين. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 21403) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1304331)".

بغداد / الرصافة 291

بغداد / الكرخ 453

مدينة الطب 81

النجف الأشرف 233

السليمانية 912

أربيل 116

كربلاء 241

كركوك 155

ديالى 54

واسط 31

البصرة 302

ميسان 87

بابل 182

الديوانية 96

ذي قار 95

الأنبار 48

نينوى 174

صلاح الدين 20 - سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 291بغداد / الكرخ 453مدينة الطب 81النجف الأشرف 233السليمانية 912أربيل 116كربلاء 241كركوك 155ديالى 54واسط 31البصرة 302ميسان 87بابل 182الديوانية 96ذي قار 95الأنبار 48نينوى 174صلاح الدين 20 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3202 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 383

بغداد الكرخ 130

مدينة الطب 71

النجف 174

السليمانية 134

أربيل 213

دهوك 116

كربلاء 243

كركوك 106

ديالى 137

واسط 207

البصرة 228

ميسان 142

بابل 319

الديوانية 56

ذي قار 133

الأنبار 136

المثنى 127

نينوى 74

صلاح الدين 73 Advertisements الوفيات 94 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 2

السليمانية 9

أربيل 10

دهوك 5

كربلاء 9

كركوك 11

ديالى 1

واسط 3

البصرة 9

ميسان 2

بابل 11

الديوانية 2

ذي قار 2

المثنى 2

نينوى 6

صلاح الدين 3 مجموع الشفاء: 128945 ( نسبة الشفاء 71.6%)

مجموع الأصابات : 180133

الراقدين الكلي: 45234 الراقدين في العناية المركزة: 605 مجموع الوفيات: 5954

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