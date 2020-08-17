العراق يعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم الاثنين

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق لليوم الأثنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 21403) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1304331)".
بغداد / الرصافة 291
بغداد / الكرخ 453
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 233
السليمانية 912
أربيل 116
كربلاء 241
كركوك 155
ديالى 54
واسط 31
البصرة 302
ميسان 87
بابل 182
الديوانية 96
ذي قار 95
الأنبار 48
نينوى 174
صلاح الدين 20
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3202 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 383
بغداد الكرخ 130
مدينة الطب 71
النجف 174
السليمانية 134
أربيل 213
دهوك 116
كربلاء 243
كركوك 106
ديالى 137
واسط 207
البصرة 228
ميسان 142
بابل 319
الديوانية 56
ذي قار 133
الأنبار 136
المثنى 127
نينوى 74
صلاح الدين 73
الوفيات 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 2
السليمانية 9
أربيل 10
دهوك 5
كربلاء 9
كركوك 11
ديالى 1
واسط 3
البصرة 9
ميسان 2
بابل 11
الديوانية 2
ذي قار 2
المثنى 2
نينوى 6
صلاح الدين 3
مجموع الشفاء: 128945 ( نسبة الشفاء 71.6%)
مجموع الأصابات : 180133
الراقدين الكلي: 45234
الراقدين في العناية المركزة: 605
مجموع الوفيات: 5954
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