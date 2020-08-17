إيطاليا تتعهد بترحيل التونسيين غير الشرعيين

تعهد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، بترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، وسط اتهامات حقوقية، للسلطات الإيطالية بمعاملة التونسيين بشكل يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.



وقال وزير الخارجية الإيطالي عقب لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين:" لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية، الدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل".

وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية، إلى 6465 تونسيا وصلوا إلى إيطاليا بطرق غير شرعية، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي، و14 أغسطس/ آب الجاري.

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التعهد الإيطالي ليس الأول، فقد قال لويجي دي مايو في وقت سابق: نحن بصدد العمل على وقف عمليات المغادرة من تونس، سيتم ترحيل التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا، لأننا نعتبر أن تونس بلد آمن يمكننا أن نستثمر فيه".

وتتهم جهات حقوقية تونسية، السلطات الإيطالية، بمعاملة التونسيين بشكل يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

ووجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رسالة إلى وزارة الداخلية الإيطالية، جاء فيها : إن" عدم تعاونكم في قضايا المفقودين التونسيين في الهجرة غير الشرعية، وجه آخر لمسارات تعاون تريدونها فقط في اتجاه واحد، كما أن الصور والفيديوهات الواردة من بعض مراكز الاحتجاز في إيطاليا تثبت انتهاكا ممنهجا جسديا ونفسيا لكرامة المهاجرين التونسيين".

وتابع المنتدى في الرسالة ،التي أطلعت عليها ”الخليج 365”: إن " كسبكم ثقة ناخبيكم، و مواطنيكم لا يمر عبر انتهاك حقوق المهاجرين، وتخويفهم وتهديد دول الجوار وابتزازهم، بل عبر المساهمة في بناء فضاء متوسطي أكثر عدلا وسلاما وتضامنا وضمانا للحقوق والحريات".