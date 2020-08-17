السودان و"الشعبية – شمال" يوقعان على اتفاق الترتيبات الأمنية قريبا

كشفت مصادر لـ"الخليج 365 " النقاب عن توقيع الحكومة الانتقالية السودانية، والحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار، على اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الساعات المقبلة.

ووصل إلى عاصمة جمهورية جنوب السودان، الإثنين، وفد الحكومة الانتقالية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضوا مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو .

وقال رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، إن وفد الحكومة الانتقالية وصل إلى جوبا لحسم ما تبقى من قضايا عالقة، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام الشامل مع حركات الكفاح المسلح سيكون في الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الجاري .

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وأشار إلى أن العديد من الملفات والبروتوكولات تم الاتفاق عليها بين وفد الحكومة الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح، فيما عدا الترتيبات الأمنية، ومسار دارفور، والوساطة حددت جدولا زمنيا لا يتعدى 3 أيام لاستكمال باقي الملفات في كافة المسارات تمهيداً للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، ثم التوقيع النهائي.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية توصلتا إلى "اتفاق كامل" حول الترتيبات الأمنية في منطقتي النيل الأزرق، وجبال النوبة بما يفتح الباب أمام قرب التوقيع على اتفاقية سلام شامل خلال أيام.

وقال مقرر فريق الوساطة والمتحدث باسمها، ضيو مطوك، الأحد الماضي، إن الطرفين اتفقا على البند الخاص بدمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية، مسار المنطقتين، وتبقت آليات تطوير، وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.