الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار استهداف "مليشيا" الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين عن المصدر قوله: إن هذه "الاستهدافات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة".

وناشد المصدر المجتمع الدولي المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كانت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلنت، أمس الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية)".

