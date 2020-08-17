هجوم ثان للشباب في أقل من ٢٤ ساعة بالصومال..والحصيلة ٣٢ قتيلا

قُتل أربعة من القوات الصومالية و13 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية، اليوم الإثنين،إثر هجوم استهدف مقرا عسكريا، جنوبي البلاد، في ثاني اعتداء تنفذه الحركة خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الجيش الصومالي في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن 13 عنصرا من مسلحي الشباب سقطوا أثناء صد هجوم لهم على مركز عسكري بمنطقة غوف غدود التي تبعد بـ30 كلم عن مدينة بيدوا بإقليم باي جنوب البلاد.

وأضاف الجيش أن "جنديين اثنين لقيا مصرعهما كما أصيب أربعة آخرون".

وفيما لم يذكر الجيش هوية القتلى في صفوف قوات الأمن، تحدثت وسائل إعلام صومالية محلية، عن قائد شرطة منطقة غوف غدود حسن إسحاق حسن باكا، ومسؤول الإدارة المحلية إسحاق علي.

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ويأتي هذا الهجوم، غداة آخر دموي نفذته "الشباب الإرهابية واستهدف فندق "إليت" في مقديشو الذي يطل على شاطئ ليدو، وذلك عبر سيارة مفخخة أعقبها اقتحام المسلحين إلى الداخل.

وأعلنت القوات الأمنية إنهاء هجوم الفندق بعد 5 ساعات، وإنقاذ أكثر من 300 شخص وتصفية المسلحين الذين يبلغ عددهم خمسة.

وأسفر الهجوم الذي استهدف الفندق، عن مقتل 15 بينهم مسؤول في وزارة الإعلام، وإصابة 30 آخرين بينهم مصور حكومي، ووزير في ولاية غلمدغ ومطربة في فرقة غنائية حكومية.

ويواجه الصومال عودة مفخخات الموت التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين العزل والمسؤولين الحكوميين خاصة في العاصمة مقديشو .