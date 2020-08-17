رئيس الوزراء الإسرائيلي: معاهدة السلام مع الإمارات ستساهم في إرساء السلام في المنطقة المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معاهدة السلام مع الإمارات ستساهم في إرساء السلام في المنطقة، ووافقنا على وقف ضم أراضي بالضفة الغربية، وسنسمح للمسلمين بالصلاة في الأقصى.



وأضاف في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز"، الإثنين، :" هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل، ونحن ندفع بالسلام إلى الأمام بالمعاهدة مع الإمارات".

وتابع، نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بالمعاهدة مع الإمارات، وتعاوننا مع أبوظبي في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة.

ورجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يؤدي التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، مشيرا إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة.

Advertisements

وقال إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.

وأضاف أن الكثيرين دعموا هذه الخطوة التاريخية، "الناس مستعدون للسلام، وهذه الاتفاقية ستغير المنطقة".

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لن تكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها حليفا وشريكا في السلام من أجل تحقيق السلام.

وحول ما صدر من إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران وراء الاضطرابات في المنطقة بتمويلها للتنظيمات الإرهابية، ليس مفاجئا أن تعترض على معاهدة السلام مع الإمارات، فهي دولة راعية للإرهاب في كل أنحاء العالم.

وفي التعاون الطبي بشأن جائحة "كوفيد 19"، أكد نتنياهو أن الوباء عابرٌ للحدود، وبالتالي، فإن التعاون مع الإمارات، على مستوى تطوير اللقاح، سيساعد العالم برمته وهذا هو الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي.