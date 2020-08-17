وزير الخارجية العماني يؤكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط المزيد

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الإثنين، موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وشدد وزير الخارجية العماني لنظيره الإسرائيلي على ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقدس الشرقية عاصمة لها، بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية على حسابها في تويتر.

وقال البيان أيضاً إن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، كذلك هاتفيا مع جبريل الرجوب الأمين العام للجنة المركزية في حركة فتح الفلسطينية.

وجدد بن علوي خلال الاتصال على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.



وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

وعبرت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها لمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الخارجية العمانية إن "السلطنة تؤيد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.