تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر خاصة يوم "الأربعاء" ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان يوم الخميس.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند 00:31 والجزر الأول عند الساعة 13:18 والجزر الثاني عند الساعة 17:49 .

وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 09:43 والمد الثاني عند الساعة 20:53 والجزر الاول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:35 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

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أبو ظبي 39 32 85 45

دبي 40 33 80 40

الشارقة 39 32 85 35

عجمان 40 31 80 40

أم القيوين 40 30 85 35

رأس الخيمة 41 31 80 40

الفجيرة 37 31 85 45

العين 43 31 80 25

ليوا 45 29 85 30

الرويس 40 30 80 35

السلع 40 31 85 40

دلما 39 32 75 45

طنب الكبرى 38 33 85 50

طنب الصغرى 38 33 85 50

أبو موسى 38 33 85 50 .