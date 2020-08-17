المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يؤيد معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة تأييده ودعمه للقرار السيادي الحكيم والجهود الدبلوماسية الإماراتية التي نتج عنها التوصل إلى معاهدة سلام دولية بين الإمارات وإسرائيل.



وتعد معاهدة السلام هي الثالثة بين إسرائيل ودولة عربية، وتهدف إلى وضع حد للصراعات في المنطقة، ونشر قيم السلام بين شعوبها من خلال تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم، انطلاقاً من القيم الإنسانية التي يؤمن بها الجميع والتي تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتعايش والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات، وبما يحقق تطلعات الشعوب في أن يعم العدل والسلم المجتمعات كافة.

ودعا المجلس إلى تعاون الجميع لوضع حد للحروب والصراعات التي كانت ولا تزال سببا في سفك دماء الأبرياء حيثما كانوا.

واستنكر المجلس جميع حملات التحريض والكراهية، التي تتعرض لها كل مبادرات السلام في المنطقة العربية.

كما دعا الدول والمنظمات والشخصيات المحبة للسلام أن توحد جهودها لمجابهة كل هذه الدعوات، وتعزيز الجهود الخيرة الدافعة إلى إنارة سبل السلام في المجتمعات الإنسانية.