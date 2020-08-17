حاكم دبي يطلع على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز البنية التحتية الذكية والجاهزية الحكومية.



وقال اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "اطلعت اليوم على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، 4.3% مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجنا المحلي في 2019، ولدينا اليوم وزير الدولة مهمته مضاعفة هذا الرقم وتعزيز بنيتنا التحتية الذكية وجاهزيتنا الحكومية أيضاً لاستمرار الأعمال تحت كل الظروف".

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