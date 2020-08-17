شكرا لقرائتكم وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا تقديم الدعم للشعب اللبناني. ووافق وزراء مالية مجموعة السبع وافقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021. ووجه وزراء المالية الدعوة إلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين لتنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة. Advertisements بدوره قال وزير المالية الياباني تارو آسو يوم الاثنين إن بلاده تأمل في التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع في السعي لاحتواء سريع لجائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي بقوة. أدلى آسو بهذا التصريح للصحفيين بعد حضوره اجتماعا عبر الهاتف مع قيادات القطاع المالي بالدول السبع الصناعية الكبرى. وقال آسو "أبلغت اجتماع مجموعة السبع بأنه يتعين علينا السعي لتحقيق توازن بين الحاجة لاحتواء الجائحة والحفاظ على حركة الاقتصاد".

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