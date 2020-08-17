عاجل | وزير دفاع «تركيا» ورئيس الأركان يصلا «ليبيا»

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركية يشار غولر، اليوم الإثنين، إلى طرابلس لدراسة سير العمل بموجب مذكرة التعاون العسكري والتعاون في مجال الأمن.

واحتفالا بهما، أقيمت مراسم عسكرية وعُقد اجتماع احتفالي في مطار معيتيقة، شارك فيه نائب وزير دفاع جهاز الأمن العام صلاح الدين نمروش، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الشريف، والسفير التركي في طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولون ليبيون وأتراك رفيعو المستوى.

وبعد حفل الترحيب، غادر أكار وجولر إلى مقر قيادة الدفاع والتفاعل الأمني ​​والتدريب والتضامن والمساعدة، الذي تم إنشاؤه بموجب المذكرة، بحسب ما أفادته وكالة أنباء "الأناضول".