وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركية يشار غولر، اليوم الإثنين، إلى طرابلس لدراسة سير العمل بموجب مذكرة التعاون العسكري والتعاون في مجال الأمن.
واحتفالا بهما، أقيمت مراسم عسكرية وعُقد اجتماع احتفالي في مطار معيتيقة، شارك فيه نائب وزير دفاع جهاز الأمن العام صلاح الدين نمروش، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الشريف، والسفير التركي في طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولون ليبيون وأتراك رفيعو المستوى.
وبعد حفل الترحيب، غادر أكار وجولر إلى مقر قيادة الدفاع والتفاعل الأمني والتدريب والتضامن والمساعدة، الذي تم إنشاؤه بموجب المذكرة، بحسب ما أفادته وكالة أنباء "الأناضول".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | وزير دفاع «تركيا» ورئيس الأركان يصلا «ليبيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.