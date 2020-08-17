قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الإثنين إنه وجه الدعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات.
وأضاف الرئيس الإسرائيلى فى تغريدة له على تويتر "كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا. إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره".
وصدر بيان رسمى عن الرئاسة الإسرائيلية يفيد بتوجيه دعوة رسمية من ريفلين إلى الشيخ محمد بن زايد لزيارة القدس
وكان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة كتب اليوم الاثنين فى تغريدة له ، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادي وليس موجها إلى إيران".
وقال قرقاش على تويتر "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".
وكانت الإمارات قد استدعت أمس الأحد استدعت القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي وسلمته "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" ردا على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار التطبيع.. الرئيس الإسرائيلي يدعو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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