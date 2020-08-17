صور.. "حماية الطفل بسوهاج" تبحث تفعيل "الحماية الاجتماعية للمعرضين للخطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
نظمت شبكة حماية الطفل في محافظة سوهاج والمُشكلة ضِمن مشروع "دعم حقوق الطفل في صعيد مصر"، والمُنفذ بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج بإشراف المهندس علي مبارك، رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال، اليوم الاثنين، اجتماعًا لعرض مجهودات الشبكة خلال عام مضى، وكذلك بحث استمرار الشبكة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تمويلها، لضمان أداء عملها في مناقشة ومواجهة مشاكل الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذلك عرض المشاكل الخاصة بتصنيف فئات الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون والأيتام داخل هذه المؤسسات.
حضر الاجتماع ممثلون عن جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، عدد من الصحفيين.
من جانبها قالت صفاء صابر، مدير مشروع دعم حقوق الطفل في صعيد مصر بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج إن أعضاء الشبكة خلال الفترة الماضية استطاعوا الانتهاء من صياغة ورقة السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأضافت "صابر" أن أعضاء الشبكة يتطلعون لإعادة النظر في إجراءات وآليات تصنيف الأطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة سوهاج، بما يحقق مصلحة هؤلاء الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
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