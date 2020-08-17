أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما تراجع السعر في 3 بنوك، فيما استقر في 5 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.