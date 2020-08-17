صور.. افتتاح ورشة "الإبداع والتحول الرقمي" في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

افتتح أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورشة العمل المنعقدة فى ديوان عام محافظة شمال سيناء، عن بُعد، لتدريب العاملين على التحول الرقمي لصقل مهاراتهم، وربط المصالح الحكومية.

وأكد السكرتير العام أنه جرى عقد ورشة العمل من خلال دورات تدريبية عن بُعد، إذ جرى تدريب 23 من العاملين بالديوان العام للمحافظة ومركز معلومات شبكات المراكز ومراكز مجالس المدن على أساسيات التحول الرقمي، و8 من العاملين بالمشاركة بمبادرة الأمن، و12 مدير عام ومديري المديريات .

وأضاف أن الورشة حضرها مديرو مديريات التربية والتعليم والتنظيم والادارة والإسكان والزراعة والطرق والتعمير والأزهر وجهاز تنمية البيئة ورئيس قسم المتابعة والاتصالات بمركز معلومات شبكات المرافق .