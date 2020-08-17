رئيس إيطاليا يدعو لاغتنام فرصة التغيير الناجمة عن أزمة كورونا

دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا إلى اغتنام فرصة التغيير التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد لإعادة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي.
وفقط من خلال التكامل والتضامن الأوروبيين يمكنها بناء غد يليق بأبنائها".
وقال ماتاريلا، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم، "لقد أعطت بلادنا مرة أخرى دليلًا على طاقاتها الأخلاقية والمدنية،
وأضاف "بل يتعين علينا جميعًا المساهمة في الجهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتطلبها الجائحة، المؤسسات أولًا وقبل كل شئ والمجتمعبأسره، بقواه الاقتصادية واستقلاليته الاجتماعية الثمينة، هذا هو السبيل لجسر الفجوة ولجعل إيطاليا ومستقبل الأجيال الشابة أكثر صلابة".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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