زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة ٤٫٦ درجة على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين مساء اليوم الاثنين بتوقيت بكين.



وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق سبعة كيلومترات

في محافظة "نييما" بمنطقة التبت، فيما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتشهد شينجيانغ المتاخمة لحدود آسيا الوسطى زلازل كثيرة.