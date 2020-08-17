ضرب زلزال بقوة ٤٫٦ درجة على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين مساء اليوم الاثنين بتوقيت بكين.
في محافظة "نييما" بمنطقة التبت، فيما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق سبعة كيلومترات
وتشهد شينجيانغ المتاخمة لحدود آسيا الوسطى زلازل كثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب غربي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.