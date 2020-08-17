السعودية تُسجل 1372 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفًا و914 حالة.
أشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1372
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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