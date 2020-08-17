تعرّف على شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب التسجيل والقبول، اليوم الإثنين، للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، وسوف تقدم تلك البرامج بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.

كشفت الجامعة أن التقديم والتسجيل سوف يبدأ من اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020م، ويستمر حتى ظهر يوم الخميس المقبل 20 من الشهر ذاته، أي أن التقديم يمتد لمدة 3 أيام مقبلة أخرى.

شروط التقديم لبرامج ماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

• اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP).

• اجتياز شروط كل برنامج.

• حصول الخريجين على شهادة معتمدة من الجامعة.

•حصول الخريجين على إفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية.

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برامج الماجيستر تتضمن كلًا من:

تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات.

برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض

وجدة للطلاب والطالبات.

برنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الدمام طلاب فقط.

برنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات.

برنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات.

يذكر أن نظام الدراسة بالجامعة يتميز بالحداثة والمرونة، حيث يتم استثمار التقنية الحديثة في التعليم بجانب المزج بين حضور الطلاب بالقاعات الدراسية بمختلف فروع الجامعة مع الطلاب الذين يدرسون عن بعد، ويتم التقديم عبر بوابة القبول للجامعة، ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة.

ويمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموجودة بالموقع الإلكتروني للجامعة، والإطلاع على المعلومات والتفاصيل كافة المتعلقة بالقبول.