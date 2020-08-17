معدل البطالة في إسرائيل يرتفع إلى مستوى قياسي

نشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانات تظهر ارتفاع قياسي في معدل البطالة وصل إلى 5.1٪ خلال شهر يوليو.

كما أشار أن نسبة المواطنين العاطلين وغير المسجلين ضمن القوى العاملة بسبب الفصل أو إغلاق وظائفهم خلال شهر مارس ويوليو، إلى جانب الموظفين الذين تغيبوا بشكل مؤقت نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في إسرائيل بلغت 11.9٪ ، مقارنة بـ

11.5٪ في يونيو.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا في الربع الثاني من العام هو الأكبر منذ عام 1975 على أقل تقدير، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والإغلاق التام الذي فرضته الحكومة للسيطرة على تفشي الفيروس.

ووفقًا لبينات المكتب المركزي للإحصاء، التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الناتج المحلي

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الإجمالي المعدل موسميا انكمش بـ7ر28% في الربع الثاني، بما يتجاوز أربعة أضعاف الانكماش الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت البيانات أن انتشار الفيروس والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتوائه تسببت في أضرار في كافة القطاعات تقريبا، وأن الاستهلاك الخاص كان الأكثر تضررا.

ويأتي هذا التدهور بعد أداء ضعيف في الربع الأول من العام، والذي سجل أول انكماش فصلي منذ عام 2012 ، وشهد أسوأ أداء اقتصادي في ما لا يقل عن 25 عامًا.