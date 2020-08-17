الكويت تؤكد تسجيل 622 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 622 اصابة جديدة بمرض كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502

حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان بين هذه الحالات حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع

168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و130 حالة في منطقةالجهراء الصحية و128 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و96 حالة في منطقةالعاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7692 حالة.