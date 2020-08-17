الصحة في كردستان: تسجيل 463 إصابة جديدة بـ كورونا و24 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"

الإخبارية - أن مستشفيات إقليم كردستان سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 213 حالة في أربيل، و 85 بالسليمانية، و34 كرمیانو و116 في دهوك، و١٥ في حلبجة.



وأشارت الوزارة إلى أن حالات الشفاء الجديدة بلغت 1028 حالة توزعت 116 منها في أربيل، و 856 حالة في السليمانية و40 في گرمیان، و16 في حلبجة، علاوة على تسجيل 24 حالة وفاة في مناطق متفرقة بالإقليم.

