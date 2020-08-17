ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية يؤكد حرص بلاده على دعم لبنان

أكد ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرص بلاده على دعم لبنان والوقوف إلى جانبها، الأمر الذي تمثل في التوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى لبنان لمساعدتها في محنتها جراءالانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير لبنان لدى البحرين الدكتور ميلاد حنا نمور، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، حيث استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
من جهته، قدم الدكتور ميلاد حنا نمور شكره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على المواقف الإنسانية التي سجلتها البحرين تجاه الشعب اللبناني، مشيدًا بالجهود البارزة التي بذلها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمواقف المتميزة التي سجلها والتي تعكس حرصه على متابعة إرسال شحنات إغاثية وإنسانية إلى لبنان.
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