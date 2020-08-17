الصحة الكويتية: حالة وفاة و622 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة وفاة واحدة و622 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة وعدد الإصابات إلى 76 ألفًا و827 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - "إن هذه

الحالات ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".



وأضاف أن هناك 109 حالات تتلقى الرعاية الطبية

في غرف العناية المركزة، كما تم إجراء 4334 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 563 ألفًا و134 مسحة.



ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

