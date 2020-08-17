هبوط قياسي جديد لليرة التركية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 43 دقيقة

هبطت الليرة التركية ، اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي .

وتنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وهبطت الليرة أكثر من 0.25 % إلى 7.3880 مقابل الدولار بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، من حوالي 7.3650 يوم الجمعة.

وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إن إجرءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018.

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وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس آب يوم الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيس، بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.

ويوم الجمعة، قال الرئيس رحب طيب أردوغان إنه سيعقداجتماعا لمجلسه الاقتصادي لبحث التطورات، مضيفا أن تركيا سبق أن واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على ”أرض صلبة“.

ويرى الخبراء أن الهبوط الأخير لليرة يعيد إلى الأذهان ما وقع في سنة 2018، حين هوت الليرة بشكل قياسي وغير مسبوق، لاسيما في ظل توتر العلاقات مع واشنطن.

وخلال العام الجاري، تراجعت الليرة التركية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 7.22 مقابل الدولار، مع إغلاق تداولات أول أمس الثلاثاء.

ورجح خبراء في مصرف “غولدمان ساكس” أن تتأرجح الليرة بين 7.75 و8 ليرات مقابل الدولار، خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.