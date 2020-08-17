إسرائيل تستعدّ لتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الإمارات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الإمارات، عبر الأجواء السعودية، في إطار توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأعلنت إسرائيل والإمارات، يوم الخميس، عزمهما تطبيع العلاقات الديبلوماسية بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة يمكن تطبيقه أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى مواجهة إيران. وتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تقيم علاقات بإسرائيل.
وأطلع نتنياهو في مطار بن غوريون في تل أبيب على خطط توسيع نشاط الطيران، الذي قلصه تفشي فيروس كورونا. لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدولة الخليجية.
وقال نتنياهو للصحافيين: “نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية”، مقدرا زمن الرحلة “بنحو ثلاث ساعات مثل الرحلة إلى روما”.
ولا تعترف السعودية بدولة إسرائيل ومجالها الجوي مغلق أمام الطائرات الإسرائيلية.
لكن في خطوة اعتبرت في إسرائيل إشارة الى تحسن العلاقات بالرياض، سُمح لطيران الهند في 2018 ببدء رحلات تحلق فوق السعودية في طريقها من نيودلهي إلى تل أبيب.
وقال نتنياهو في مطار بن غوريون: “نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة” مع الإمارات.
ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي الإمارات خلال أسابيع للعمل على طبيع العلاقات. لكن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 قد تعطل فتح مسارات للطيران التجاري بسرعة.
وشغلت الإمارات، يوم الأحد، خطوط الهاتف مع إسرائيل التي دُشنت باتصال بين وزيري خارجية البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: إسرائيل تستعدّ لتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.