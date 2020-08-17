كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن وثيقة تفضح إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وثيقة كشفت أن إيران قدمت مكافآت لمقاتلي حركة طالبان من أجل استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، إن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل نفذتها طالبان في العام الماضي 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر الماضي.

ودفعت إيران المكافآت، لحركة طالبان لدعم هجومهم على قاعدة باجرام الجوية في 11 ديسمبر، والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم أربعة موظفين أمريكيين.

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وفي سياق آخر، قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردًا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأمريكية في العراق"، موضحًا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.

هذا وشنت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، في الأيام القليلة، سلسلة هجمات أخرى على السفارة الأمريكية فى العراق.

وأفادت الأنباء بأن الجولة الأخيرة من الصواريخ سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية، بينما سقطت قذيفة أخرى على الأقل بالقرب من قاعدة للتحالف.