انتر ميلان يصطدم بشاختار الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوربي

يواجه انتر ميلان الإيطالي مباراة قوية، مساء اليوم الاثنين، أمام شاختار الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوربي علي ملعب إسبريت أرينا.

وتأهل شاختار إلى المربع الذهبي بالفوز الكبير 4-1 على بازل السويسري، في دور الثمانية، في حين تمكن انتر ميلان من تحقيق التأهل على حساب باير ليفركوزن الألماني.

ويفتقد الفريق الإيطالي جهود الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد الإصابة العضلية، التي لحقت به أمام باير ليفركوزن، فيما يبدو الإنتر في وضع مثالي أمام منافس يمتلك هو الآخر كافة الأدوات لمواصلة المغامرة القارية.

وودع الشياطين الحمر الدوري الأوربي من الدور نصف النهائي، بالسقوط أمام إشبيلية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة، التي جرت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في مدينة كولون الألمانية، في مبارة تألق فيها المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، وأنقذ محاولات خطيرة.