حريق يلتهم أحد أجنحة المحكمة الابتدائية بسلا..أضرار بليغة ووزير العدل يحل بالمكان

شب حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في المحكمة الابتدائية في سلا، مخلفا أضرار مادية بالغة.

وأعلنت وزارة العدل أنه بعد ساعات من اندلاع الحريق في أحد أجنحة المحكمة، والسيطرة عليه، حل وزير العدل، محمد بنعبد القادر في عين المكان.

وأوضحت الوزارة ذاتها أن بنعبد القادر، بمجرد علمه بالخبر، انتقل إلى مكان الحادث، وعاين رفقة نائب رئيس المحكمة، ونائبة وكيل الملك، ورئيس كتابة النيابة العامة، والمدير الفرعي، الاضرار المادية، التي خلفها الحريق، وقالت إنه أعطى توجيهاته للمصالح المعنية في الوزارة، للشروع فورا في إصلاح الاضرار، وما خلفه الحريق في الجناح المتضرر من المحكمة الابتدائية في سلا.