انفجار بيروت.. إصدار مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك بعد ساعات من التحقيق

أصدر القاضي المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق مدير عام الجمارك اللبنانية، بدر ظاهر، وذلك بعدما أنهى إستجاوبه على مدى 4 ساعات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت ذات المصادر أن القاضي فادي صوان، استمع إلى مدير الجمارك بحضور منسق دفاع هذا الأخير، قبل أن يقرر بنهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف بحقه.

وكان القاضي الذي عين للتحقيق في الملف قد توجه قبل ذلك إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، قبل إكماله التحقيق مع مدير الجمارك، وذلك بالمحكمة العسكرية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، ومضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة.

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وأضاف أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.

وكانت السلطات اللبنانية رحبت بمشاركة بعض الأطراف الخارجية في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب المحقيقين اللبنانيين، حيث بات ملف التفجير بعهدة المجلس العدلي.

وكان التفجير قد حول بيروت إلى مدينة منكوبة، بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.