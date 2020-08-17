أعمال مغربية تنافس على جوائز “منصة الجونة السينمائية”

يشارك المغرب في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته المقبلة، عبر بوابة “منصة الجونة السينمائية”، الفقرة التي تسعى إلى توفير فرص الدعم الإبداعي اللازم، لتطوير مشاريع، وأفلام، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لها.

ويشارك الفيلم المغربي “الحياة تناسبني جيدا” للهادي أولاد مهند، في قائمة الأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيما يشارك الفيلم المغربي الآخر “كذب أبيض” لأسماء المدير، ضمن المشاريع الوثائقية في مرحلة التطوير.

وتوفر منصة الجونة السينمائية، الموجهة لصناعة السينما، فرص دعم مشاريع الأفلام، إذ استقبلت 99 طلب تقديم خلال السنة الجارية، و65 مشروعا في مرحلة التطوير، و34 فيلما في مرحلة ما بعد الإنتاج.

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وفحصت طلبات التقديم من قبل لجنة متخصصة، مكونة من خبراء عرب، ودوليين، وتم اختيار 18 مشروعا، 12 منها في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك بناء على المضمون، والرؤية الفنية، وإمكانية تنفيذ المشروع ماليا.

ويحصل أفضل مشروع في مرحلة التطوير، وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ذلك، تمتلك المشاريع، والأفلام المشاركة الفرصة للفوز بالمنح، والجوائز الأخرى المُقدمة من خلال شركاء المهرجان، ورعاته.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 و31 أكتوبر المقبل، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 25 و30 أكتوبر.