أشكنازي يبحث مع نظيره العماني التحالف مع الإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، أتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن التحالف الإماراتي الإسرائيلي.

وتم التطرق خلال الاتصال الهاتفي بين أشكنازي وعلاوي إلى التطورات الإقليمية الأخيرة في المنطقة والاتفاق الإسرائيلي الإماراتي لتأسيس علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وأكد بن علوي، خلال حديثه مع أشكنازي موقف سلطنة عمان الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وحث وزير الخارجية العماني نظيره الإسرائيلي على ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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إضافة إلى الاتصال الهاتفي مع أشكنازي، تحدث الوزير العماني هاتفيا مع الوزير في السلطة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح، جبريل رجوب، الذي أعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور المساند الذي تقوم به سلطنة عمان تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب الرجوب عن تقدير الشعب الفلسطيني واطمئنانه لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد الوزير العماني على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الاقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بحسب بيان الخارجية العمانية.

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