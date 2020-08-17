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تركيا تواصل جرائمها في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 أغسطس 2020

صل وزيرا الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد العطية، اليوم الاثنين إلى العاصمة طرابلس بالتزامن مع زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم لليبيا.

 

وذكرت مصادر في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن وزير الدفاع التركي ونظيره القطري سيبحثان "مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس" بحسب ما ذكر موقع "أحوال" التركي.

 

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وقالت المصادر، إن "تركيا تنتظر خلال هذه الزيارة أن تعلن بداية تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية" وأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، وصلا العاصمة الليبية لبحث مذكرة التفاهم بين البلدين" حول ذلك.

 

وتواصل تركيا إقامة قواعد عسكرية جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يُتيح لها نشر عتاد جوي وبري وبحري كبير في مناطق ذات أهمية استراتيجية خارج حدودها، وتحدي منافسيها الإقليميين، في محاولة من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان لاستعادة النفوذ العثماني.

 

وتهدف المساعي التركية والقطرية إلى تحويل الوطية إلى قاعدة جوية تركية دائمة، وهي التي تحتضن طائرات دون طيار، ومنظومات دفاع جوي تركية حديثة، وذلك بالتوازي مع خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، لبناء قاعدة بحرية ضخمة فيه.

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