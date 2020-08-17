شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يطلع على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز البنية التحتية الذكية والجاهزية الحكومية.

وقال اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "اطلعت اليوم على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، 4.3% مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجنا المحلي في 2019، ولدينا اليوم وزير الدولة مهمته مضاعفة هذا الرقم وتعزيز بنيتنا التحتية الذكية وجاهزيتنا الحكومية أيضاً لاستمرار الأعمال تحت كل الظروف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يطلع على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.