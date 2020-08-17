جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة

الإثنين 17 أغسطس 2020

شهدت جبهة الساحل الغربي اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة ضاعفت خسائر المليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل بالعشرات من عناصرها وغطاء ناري مكثف إلى مزارع وتباب استراتيجية تمكنها من تهديد مدينة التحيتا المعروفة بكثافتها السكانية جنوب الحديدة وسرعان ما انتهت بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.

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مؤكدا أن تحركات المليشيات التابعة لإيران كانت مرصودة بدقة الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة وجعلها لقمة سائغة لوحدات القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في مركز مديرية التحيتا وعزل جيوب المليشيات في مناطق غير ذات قيمة عسكرية.

وكانت القوات المشتركة سحقت، أمس ، هجومين لمجموعة قتالية جديدة حاولت خلالها المليشيات الحوثية فتح ثغرات صوب الدريهمي والجبلية جنوب الحديدة.