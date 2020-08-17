شكرا لقرائتكم خبر عن 64 وفاة وانهيار 30 ألف منزل خسائر السيول والأمطار بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الداخلية السودانية في بيان أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغت 64 وفاة و25 إصابة، وتضرر 30 ألفا و430 منزلا في أنحاء السودان جراء السيول؛ بينها 14 ألفا و26 انهارت كليا، و16 ألفا و410 انهارت جزئياً.
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